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HATAY HASSA kaza haberi: Kamyonetle çarpışan otomobil ters döndü: 1 ölü 3 yaralı | VİDEO

HATAY HASSA kaza haberi: Kamyonetle çarpışan otomobil ters döndü: 1 ölü 3 yaralı | VİDEO
14.06.2023 09:43 - Son Güncelleme: 14.06.2023 09:45

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Hatay’ın Hassa ilçesi Gülkent Mahallesi Buhara kavşağında ölümlü kaza meydana geldi. Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Hassa ilçesi Gülkent Mahallesi Buhara kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.T. idaresindeki 35 AFS 26 plakalı otomobil, kavşakta A.B. idaresindeki 31 U 4002 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters dönüp durdu. Kazada, ters dönen otomobilde bulunan 72 yaşındaki Hatice A. yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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