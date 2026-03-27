Halı sahada acı veda: Göğsüne gelen top sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayan 48 yaşındaki Selahattin Atlı, maç sırasında göğsüne aldığı top darbesinin ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde arkadaş grubuyla maç yapan 48 yaşındaki Selahattin Atlı, kalede bulunduğu sırada rakip oyuncunun sert şutunda topun göğsüne isabet etmesiyle bir anda yere düştü. Durumu fark eden arkadaşları hemen Atlı'nın yardımına koşarak ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Atlı'yı ambulansla hastaneye sevk etti. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Selahattin Atlı kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

