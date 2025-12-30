PODCAST
İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul’da kar yağışı başladı
Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 22:56
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. İstanbul Avrupa Yakası’nın rakımı yüksek ilçelerinden Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir’de kar yağışı etkili oluyor.
