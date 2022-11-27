Hakkari’nin Yüksekova ilçesi beyaza büründü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova ilçesinde haftalardır süren soğuk hava, iki gündür yerini kar yağışına bıraktı. Cilo Dağlarının yüksek kesimlerinde kar miktarı 5 santimetreyi bulurken, ilçe merkezi ise kar yağışı sonrası beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise akşam saatlerinden itibaren Bitlis ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli; Hakkari’de ise çok kuvvetli sağanak beklendiğini, yağışların bin 700 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı belirtilmişti.