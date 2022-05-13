Hakkari Yüksekova’da iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Aşağı Uluyol köyünde iki aile arasında çıkan kavga sonucu oluşan husumet, kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barışla sonuçlandı.Yüksekova ilçesinde ikamet eden Bellier ve Demir aileleri arasında bir yıl önce kavga çıkmıştı. İki aile arasında devam eden husumet, kanaat önderleri ve köyün büyüklerinin araya girmesiyle son buldu. Kanaat önderi İdris Öner ve köyün büyükleri devreye girerek aileleri barıştırılmasıyla Aşağı Uluyol köyünde Bellier ailesinin evinde bir araya gelen aile bireyleri, birbirleriyle tokalaşarak barıştılar.