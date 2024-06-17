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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024, 13:44 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024, 13:44

Gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor

Avrupa'da farklı ülkelerde yaşayan gurbetçiler, yaz izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye başladı. Kara yolu ile gelip, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan gurbetçiler, ana vatana ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Almanya'nın Frankfurt kentinden gelip, tatilini geçireceği memleketi Kayseri'ye giden Gazi Hazır, "Dünyanın en güzel günü bugün olsa gerek. Neler hissedilmez ki. Ben bu ülke için canımı veririm. Ezan sesine hasretiz. Ömrümüz oralarda geçti. Ülkemin güzelliğini hiçbir şeye değişmem" diye konuştu.

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