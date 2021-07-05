Güneydoğu'daki camilerde çocuk sesi yankılanıyor

Diyarbakır ve Siirt'te yaz dönemi Kur’an kurslarında yüz yüze eğitime başlandı, camiler çocuk sesiyle şenlendi. Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, "2 yıl önce yaz Kur'an kurslarında 70 bin olan öğrenci sayısının bu yıl 100 bine ulaşmasını temenni ediyoruz" dedi. Siirt'teki Halid Bin Velid Camisi İmamı Musa Doğrusever, "Geçen yıl salgından dolayı camilerimiz çocuklarımıza hasret kalmıştı ama bu yıl kursların açılmasıyla camilerimiz çocuk sesine tekrar kavuşmuş oldu" ifadelerini kullandı.