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Güneş gözlüğünü taktı kamyonet kasasında uyuyarak böyle yolculuk yaptı

Güneş gözlüğünü taktı kamyonet kasasında uyuyarak böyle yolculuk yaptı
18.05.2022 11:35

OTOMATİK OYNAT

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Maltepe’de açık kasa kamyonetin kasa kısmında güneş gözlüğünü takıp uyuyan bir kişinin tehlikeli ve ilginç yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Maltepe’de D-100 karayolu üzerinde araçların hızla seyir halinde olduğu sırada açık kasa kamyonet kasasında bir kişi uyuyarak yolculuk yaptı. Güneş gözlüğünü takmayı ihmal etmeyen kamyonet kasasındaki kişi trafikteki gürültüye aldırış etmeden dakikalarca uyudu. Kamyonet kasasında uyuyarak kilometrelerce yolculuk yapan kişi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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