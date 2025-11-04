Gümüşhane Kelkit’te jandarma aracı makam otomobiliyle çarpıştı: 2 yaralı! O anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA Çarpışma anı olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

DURUMLARI İYİ Hastanede tedavi altına alınan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

2 ASKER YARALANDI Kaza sonucu jandarma personeli Halil D. ile Abdulmuttalip Ç. (27) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı askerleri ambulansla hastaneye kaldırdı.

KAZA JANDARMA KAVŞAĞINDA YAŞANDI Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 17 Şubat Bulvarı Jandarma Kavşağı'nda Gökay N. (20) yönetimindeki 29 TOG 002 plakalı Gümüşgöze Belediyesi makam aracı, Halil D. (27) idaresindeki 29 JAA 118 plakalı jandarma minibüsüne sağ taraftan çarptı.