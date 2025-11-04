Gümüşhane Kelkit’te jandarma aracı makam otomobiliyle çarpıştı: 2 yaralı! O anlar kamerada
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde belediye makam aracıyla çarpışan jandarma minibüsü yan yattı. Kazada 2 asker yaralandı.
MAKAM ARACI JANDARMA MİNİBÜSÜNE ÇARPTI
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, belediyeye ait makam aracı jandarma minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yattı.
KAZA JANDARMA KAVŞAĞINDA YAŞANDI
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 17 Şubat Bulvarı Jandarma Kavşağı'nda Gökay N. (20) yönetimindeki 29 TOG 002 plakalı Gümüşgöze Belediyesi makam aracı, Halil D. (27) idaresindeki 29 JAA 118 plakalı jandarma minibüsüne sağ taraftan çarptı.
2 ASKER YARALANDI
Kaza sonucu jandarma personeli Halil D. ile Abdulmuttalip Ç. (27) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı askerleri ambulansla hastaneye kaldırdı.
DURUMLARI İYİ
Hastanede tedavi altına alınan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
O ANLAR KAMERADA
Çarpışma anı olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.