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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024, 11:05 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024, 11:09

Gökhan Özen estetik mi yaptırdı? Son hali sosyal medyayı salladı

2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Gökhan Özen. Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, genç kızlarında sevgilisi olmuş isimlerden biri. Özellikle de Jet-Ski'ye binip ortalardan kaybolması, ortaya çıktığında ise 14 saat köpek balıklarıyla boğuştuğunu iddia etmesi magazin tarihinin en çok konuşulan ve hala hatırlanan olaylarından biri. Ancak sonrasında Özen ortalardan bir kayboldu, pir kayboldu. Bu kaybolmanın üzerinden 7 yıl geçtikten sonra Özen, Türkiye'ye geri döndü. Önceki akşam bir galaya katılan Özen görenleri şaşkına çevirdi. Nedeni ise yüzünün hali...

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