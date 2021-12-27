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Gırgır tekneleri olta balıkçılarını isyan ettirdi

Gırgır tekneleri olta balıkçılarını isyan ettirdi
27.12.2021 12:37

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balıkçıları, son günlerde İstanbul Boğazı'nda artan balıkçı teknelerinden şikayetçi. Gırgır teknelerinin 24 metre derinliği kuralına uymadığı söyleyen olta balıkçıları, balık tutamadıklarını ve bu durumun balıkların büyümesini engellediğini söyledi. Bütün denizler için tek bir metre uygulamasını yanlış bulduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Bazı denizlerde bu metreyi arttırmak gerekir. Denizlere özel derinlik sınırlandırılması getirmemiz lazım. Boğazlarda her türlü avcılık yasak olmalı " dedi. Son günlerde İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknelerinde artış olduğu gözleniyor. Bu artan balıkçı teknelerinden en çok olta balıkçıları şikayetçi. Olta balıkçıları gırgır tekneleri yüzünden balık tutamadıklarını söylüyor. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, denizlere özel derinlik sınırlandırılması gerektiğini söyledi.

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