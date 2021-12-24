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Gebze’de hırsızlık yapan suç makineleri Ümraniye’de yakalandı

Gebze’de hırsızlık yapan suç makineleri Ümraniye’de yakalandı
24.12.2021 09:21 - Son Güncelleme: 24.12.2021 09:22

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Ümraniye’de polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta, iş yeri hırsızlıklarında kullanılan 1 adet demir kesme makası, 1 adet levye, 1 adet çelik çubuk ve çeşitli kıyafetler ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şahsın çok sayıda suç kaydının olduğu, şahıslardan ikisinin de hırsızlık suçundan dolayı aranmakta olduğu tespit edildi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, “aranan şahıs” konusu ile ilgili Ümraniye’de yürütülen çalışmalar kapsamında; 9 Aralık Perşembe günü saat 03.00 sıralarında, Cemil Meriç Mahallesi Çayırönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada iş yeri hırsızlıklarında kullanılan 1 adet demir kesme makası, 1 adet levye, 1 adet çelik çubuk ve çeşitli kıyafetler ele geçirildi.

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