Gaziantep’te meşrubat yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Halil K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Karkamış-Nizip karayolu Gevence Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Halil K. yönetimindeki meşrubat yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çarpmanın etkisiyle dorsedeki meşrubatlar yola savruldu, kaza sonrası yol bir süre ulaşıma kapandı.