Gaziantep’te meşrubat yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı

Gaziantep’in Karkamış-Nizip yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden meşrubat yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken içecekler yola savruldu.

Kaza, Karkamış-Nizip karayolu Gevence Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Halil K. yönetimindeki meşrubat yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çarpmanın etkisiyle dorsedeki meşrubatlar yola savruldu, kaza sonrası yol bir süre ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Halil K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

