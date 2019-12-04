Gaziantep'te fabrika yangın! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı 04.12.2019 15:29

Gaziantep'te bulunan bir halı fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, 13 işçinin dumandan etkilendiğini belirledi. 6 işçinin tedavisi olay yerinde yapıldı, 7 işçi ise hastaneye kaldırıldı.