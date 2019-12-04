Son dakika: Ceren Özdemir'in vahşi cinayetten önceki son görüntüleri ortaya çıktı 04.12.2019 15:50

Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in olaydan dakikalar önce güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ceren Özdemir'in evine doğru yürüdüğü görülüyor. Evinin yakınındaki sokaktan geçen Ceren, bir kaç dakika sonra ise kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. İşte Ceren'in saldırıya uğramadan önceki son görüntüsü...

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

CEREN'İN SON ANLARI KAMERADA

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.

CEREN'İN ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Anne Güfer Özdemir ise cenazenin taşındığı esnada göz yaşlarına hakim olamayarak, "Keşke kapının önünde bekleseydim, benim çocuğumu gafil avladılar. Benim çocuğumun hiçbir şeyden haberi yokmuş. Çok zayıftı benim çocuğum bıçak darbelerine dayanamadı. Gelin mi oldun kuzum, ben san gelinlik mi giydirdim kuzum" diye ağıt yakması ise yürekleri dağladı.