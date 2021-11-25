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Gaziantep'te bir okulun çatısı sabah erken saatlerde alev aldı

Gaziantep'te bir okulun çatısı sabah erken saatlerde alev aldı
25.11.2021 11:28
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Gaziantep'te sabah erken saatlerde bir okulun çatısında yangın çıktı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından iki saatlik çalışma sonucu söndürülürken, olayın yaşandığı esnada okulda kimsenin olmaması faciayı önledi. Yangın, sabah saat 05.30'da Şahinbey ilçesi kırsal Kızılhisar Mahallesi'nde 497 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Şenel-Sabri Turan İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sabahın erken saatlerinde okulun çatı kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören mahalle bekçisi ile çevredeki vatandaşlar, durumu, 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına çok sayıda araç ve personel ile müdahale etti. Kısa sürede okul çatısının tamamını kaplayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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