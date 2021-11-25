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Aile sağlığı merkezinde satır paniği kamerada

Aile sağlığı merkezinde satır paniği kamerada
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İstanbul’da elinde satırla aile sağlığı merkezine giren kişi paniğe neden oldu. Satır ile sağlık merkezinin duvarındaki panolara vuran, ardından satırı elinden fırlatan kişi aile sağlığı merkezinden ayrıldı. Merkezde bulunan doktorlar ve çalışanlar satırlı şahsı görünce kendilerini odaya atarak saklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, İstanbul’da bulunan bir aile sağlığı merkezinde geçtiğimiz haftalarda yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, elinde satır ile aile sağlığı merkezine girdi. Burada duvardaki panolara ve oturaklara satır ile vuran şahıs, daha sonra elindeki satırı fırlattı. Olaya tanık olan doktorlar ve diğer çalışanlar, satırlı şahıstan kendilerini korumak için odaya kaçarak saklandı. Satırı fırlatan şahıs kimseye saldırıda bulunmadan aile sağlığı merkezini terk etti. Aile sağlığı merkezine gelen polis inceleme yaparak şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonrası, şahsın 15 Kasım tarihinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğiştim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldığı öğrenildi.

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