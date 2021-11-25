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Kamyonetle çarpıştıktan sonra ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Kamyonetle çarpıştıktan sonra ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
25.11.2021 11:39 - Son Güncelleme: 25.11.2021 11:39
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Karabük'te meydana gelen trafik kazasında kavşakta kamyonet ile çarpıştıktan sonra ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Karabük - Safranbolu karayolu Bulak kavşağında meydana geldi. Karabük'ten Safranbolu istikametine gitmekte olan Abdurrahman Tutuş yönetimindeki 09 L 0776 plakalı kamyonet ile tali yoldan kavşağa çıkan Mahmut Diğeroğlu'nun kullandığı 78 AV 239 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan kardeşi otomobilde sıkışan sürücü çıkartılarak durum 112 ekiplerine bildirildi. Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü önce bir özel hastaneye, daha sonrada Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan kamyonet sürücüsünün ise 91 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kaza sonrası polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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