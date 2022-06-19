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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir genç serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir genç serinlemek için girdiği nehirde boğuldu
19.06.2022 13:47 - Son Güncelleme: 19.06.2022 13:47

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 25 yaşındaki Zafer Polat, boğularak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Olay, sabah saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Aşağı Çardak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 25 yaşındaki fabrika işçisi Zafer Polat, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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