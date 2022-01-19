Gaziantep okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Gaziantep'te kar tatili var mı? Valilik duyurdu

Gaziantep'te okullar tatil mi? Türkiye'nin neredeyse bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci gözlerini okulların yarın tatil olup olmayacağına çevirdi ve bazı illerden açıklamalar peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Bu bağlamda 20 Ocak Perşembe günü ile ilgili öğrenci ve velilerin merakla beklediği karara dair Gaziantep Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...