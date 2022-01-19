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Gaziantep okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Gaziantep'te kar tatili var mı? Valilik duyurdu

Gaziantep okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Gaziantep'te kar tatili var mı? Valilik duyurdu
19.01.2022 22:32

OTOMATİK OYNAT

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Gaziantep'te okullar tatil mi? Türkiye'nin neredeyse bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci gözlerini okulların yarın tatil olup olmayacağına çevirdi ve bazı illerden açıklamalar peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Bu bağlamda 20 Ocak Perşembe günü ile ilgili öğrenci ve velilerin merakla beklediği karara dair Gaziantep Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

Yaşam Videoları

Gaziantep'te okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor.

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep Üniversitesinde yarın eğitime ara verildi.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için eğitime 20 Ocak Perşembe günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada, üniversitede görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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