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Gazeteci - Yazar Sadık Albayrak'tan iftiralara yanıt: Fitne haberler üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır

Gazeteci - Yazar Sadık Albayrak'tan iftiralara yanıt: Fitne haberler üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır
12.11.2020 11:56
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Sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu görevden affını isteyen ve ayrılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Gazeteci - Yazar Sadık Albayrak, Bakan Albayrak'ın istifası ve sonrasında ortaya atılan iftiralara yazılı bir açıklama ile yanıt verdi. Sadık Albayrak "Masa başında sahte ve fitne haberler üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır" ifadelerine yer verdi.


Sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu görevden affını isteyen ve ayrılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Gazeteci - Yazar Sadık Albayrak, Bakan Albayrak'ın istifası ve sonrasında ortaya atılan iftiralara yazılı bir açıklama ile yanıt verdi.

Yazılı açıklama ile ailesine yönelik yapılan kara propagandalara cevap veren Albayrak, şu açıklamalarda bulundu:

"EN ALÇAK İFTİRA VE KARALAMALAR..."
"Son günlerde şahsım ve ailem hakkında yayılan yalan yanlış haberler üzerine açıklama yapmak boynumun borcu olmuştur. 60 yıllık yazarlık ve gazetecilik hayatıma tarih ve arşivler şahittir. Çocuklarımı gayesi ulvi ve cihanşümul bir davanın neferi olarak yetiştirdim. Onlar da ülkelerine ve içinde yaşadıkları cemiyete hadim oldular. Bunun için üstlendikleri vazifeler ancak bir vasıtadır. Ben onlardan razıyım. Son günlerde ailem ve çocuklarım hakkında en alçak iftira ve karalamalara tevessül edilmektedir.

"ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK DAĞ GİBİ DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Bu vicdandan, izandan, insaftan yoksun bir vaziyettir. Bizler dünyevi makam ve mevkilerle değil; duruşumuzla, fikirlerimizle ve memleketimize hizmetle var olma gayesi güden insanlarız. Bir dava partisi olan AK Parti'nin ve her daim 'Nur-u Aynım' dediğim muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, 'ölümüne ölümüne' duygusuyla, bütün bir aile olarak dimdik durmaktan bir an dahi vazgeçmemiz mümkün değildir. Emperyal güçlerin ve yerli uzantılarının, başta FETÖ olmak üzere bütün millet düşmanlarının karşısında elimizde 'Selahaddin'in kılıcı' alnımız ak, başımız dik dağ gibi durmaya devam edeceğiz. Masa başında sahte fitne haberleri üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır."

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