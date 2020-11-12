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SON DAKİKA VİDEO: Beğeni uğruna canı pahasına Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü

SON DAKİKA VİDEO: Beğeni uğruna canı pahasına Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü
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Sosyal medya hesaplarından paylaşmak üzere Haliç Köprüsü kirişlerinde tehlikeye aldırmadan yürüdüğü anları arkadaşlarına video çektirdiği iddia edilen genç, yürekleri ağza getirdi. O korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Sosyal medya hesaplarından paylaşmak üzere Haliç Köprüsü kirişlerinde tehlikeye aldırmadan yürüdüğü anları arkadaşlarına video çektirdiği iddia edilen genç, yürekleri ağza getirdi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Haliç Köprüsünün kirişlerine çıkan kişi, iddiaya göre sosyal medya hesaplarından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi.

Kirişlerin üzerinde yürüyen genç, tehlikeye aldırmadan o anları arkadaşlarına kaydettirdi.

Yürekleri ağza getiren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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