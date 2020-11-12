Müge Anlı canlı yayında son dakika Zeliha ve Cevdet Uysal cinayet itrafını açıkladı. 16 gün önce Afyonkarahisar'ın Dinar'a bağlı Pınarlar Mahallesi'nde 66 yaşındaki Cevdet ve 64 yaşındaki Zeliha Uysal çiftinin esrarengiz kaybı cinnayet dosyasına dönüştü. Dayılarından şüphelenen ailenin çocukları haklı çıktı. Uysal çiftinin cesedi, Müge Anlı'nın başından bu yana işaret ettiği, köyde bulunan bir kuyuda bulundu. Çiftiçin aldığı kötü koku üzerine emniyet güçlerine haber vermesiyle ortaya çıkan cinayetle ilgili ilk itiraf yengeden gelirken, katil zanlısı dayı da ablası Zeliha ve eniştesi Cevdet Uysal'ı öldürdüğün itiraf etti. Müge Anlı canlı yayınına katılan ve "Bana iftira atıyorlar. Ben de ablamı arıyorum" diyen katil zanlısının, 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturma sırasında cinayeti itiraf ederken öldürdüğü ablası hakkında sözleri ise kan dondurdu.

GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLEDİ!

Müge Anlı'da son dakika itirafı! Günlerdir aranan yaşlı çiftin cansız bedenine ulaşıldı. 6 kişinin gözaltına alındığı sorguda ilk itiraf yengeden gelirken, ikinci itiraf ise katil zanlısı Bünyamin Altınay'dan geldi. Uysal çiftinin çocuklarının şüphelendiği dayı katil çıkarken, akıllara Müge Anlı canlı yayınına, 'Ben de ablamı arıyorum' sözleri geldi.

"GÖZ GÖZE GELDİK..."

Müge Anlı, cinayet itirafını açıklarken katil zanlısının ablası Zeliha Uysal'ı öldürme nedenini açıkladı. Yakın mesafeden av tüfeği ile eniştesinin kafasına ateş eden Bünyamin Altınay, ablası ile göz göze gelince onu da öldürdüğünü itiraf etti.

ÇİFTE CİNAYET!

Afyonkarahisar'da yaşayan Zeliha (64) ve Cevdet Uysal (66) çifti 26 Ekim tarihinde esrarengiz bir şekilde kaybolmuştu. Çiftin kızları anne ve babalarının bulunması için canlı yayına gelerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Emeklilik hayali için köylerindeki evlerinde çiftçilik yapan Uysal çifti mahsullerini pazarda satarak geçimlerini sağlıyorlardı. Kaybolan çiftin çocukları ise anne babalarının kaybının şüpheli olduğundan ve şüphelendikleri kişinin öz dayıları olduğundan bahsettiler.

Zeliha Uysal'ın kardeşi Kadir Altınay ve Bünyamin Altınay'ın çift ile aralarından tarla anlaşmazlığı bulunduğu ve babaları Cevdet Uysal'la tartışmalar yaşandıklarını anlattılar. Bünyamin Altınay'ın ise daha önce çiftin ağaçlarını zehirlediklerini. Bu olay sonrasında dayıları Bünyamin Altınay'a dava açıldığını, pazar günü uzlaştırmacı tarafından Bünyamin Altınay'ın arandığı ve pazartesi günü anne babalarının kaybolduklarını söyleyerek, anne babalarının kaybında dayılarını suçladılar.

CESETLERİ SU KUYUSUNDAN ÇIKTI

Uysal çiftini arama çalışmaları devam ederken, Afyonkarahisar, Pınarlı köyünün çobanı muhtarı Müge Anlı ekibine ve köy muhtarına hayvanları gezdirdiği alanda bir su kuyusundan kötü kokular geldiğini ve üstünün taşlarla kapatıldığını söyledi. Bu ihbar üzerine Jandarma ve Müge Anlı ekibi kuyunun bulunduğu alana gittiler. Ekiplerin kuyuyu açmasıyla çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı. Günlerdir aranan çiftin öldürülerek kuyuya atıldığı ve üstlerinin taşlarla kapatıldığı anlaşıldı.

ABLASINI VE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ

Cinayetle ilgili kardeş Bünyamin Altınay ve eşi Nazire Altınay, diğer kardeşi olan Kadir Altınay ve eşi Huriye Altınay ve Bünyamin Altınay'ın yeğeni Ramazan Altınay ile annesi jandarma ekiplerince gözaltına alındılar. Soruşturmalar devam ederken programa da konuk olan yenge Nazire Altınay cinayeti itiraf etti.

Kocası Bünyamin Altınay'ın ablası Zeliha Uysal'ı ve eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Nazire Altınay "Eşim Bünyamin Altınay ve ablası arasındaki davanın anlaşmalı bir sona ulaşması için bir arabulucuyla görüşüyorlardı. Arabulucu eşimin ablasına 2 Bin TL'lik tutarı ödemesi gerektiğini böylelikle davadan vazgeçileceğini söyledi ama eşim kabul etmedi. Bunu söylemeye ablasının evine gittiğinde de kavga çıkararak ablasını ve eşini öldürdüğünü sonra diğer kardeşi Kadir'i arayarak cansız bedenlerini ortadan kaldırmak için yardım istediğini, çözüm olarak evlerinin yakınındaki su kuyusuna cesetlerini attıklarını söyledi.