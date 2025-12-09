Gasbettiği taksiyle kaza yapan şüpheli kaçarken yakalandı

TAKSİYİ GASBEDİP KAÇTI

Olay, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre S.A., arkadaşının sürdüğü ticari taksiyi henüz bilinmeyen bir nedenle gasbetti.

POLİSTEN KAÇARKEN ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Taksi sürücüsünün ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kaçmaya başlayan S.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek 3 otomobile çarptı. Ticari taksi savrularak refüje çıktı.

ARACI BIRAKIP YAYA KAÇTI

Kaza sonrası ticari taksiyi refüjde terk eden S.A., bu kez yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, şüpheliyi sokak sokak sürdürdüğü takip sonucu yakaladı.

TAKSİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaklaşık yarım saat süren kaçışın ardından gözaltına alınan S.A.'nın neden olduğu kazalar sonucu taksinin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Araç çekiciyle kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.