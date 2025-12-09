PODCAST CANLI YAYIN
Gasbettiği taksiyle kaza yapan şüpheli kaçarken yakalandı

Gasbettiği taksiyle kaza yapan şüpheli kaçarken yakalandı

Bursa’da arkadaşının kullandığı ticari taksiyi gasbeden S.A., polis ekiplerinin yarım saat süren takibi sonucu yakalandı.

TAKSİYİ GASBEDİP KAÇTI

Olay, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre S.A., arkadaşının sürdüğü ticari taksiyi henüz bilinmeyen bir nedenle gasbetti.

POLİSTEN KAÇARKEN ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Taksi sürücüsünün ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kaçmaya başlayan S.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek 3 otomobile çarptı. Ticari taksi savrularak refüje çıktı.

ARACI BIRAKIP YAYA KAÇTI

Kaza sonrası ticari taksiyi refüjde terk eden S.A., bu kez yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, şüpheliyi sokak sokak sürdürdüğü takip sonucu yakaladı.

TAKSİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaklaşık yarım saat süren kaçışın ardından gözaltına alınan S.A.'nın neden olduğu kazalar sonucu taksinin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Araç çekiciyle kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Zeytinburnu’da kavga silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Zeytinburnu’da kavga silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Feci kaza: 26 yaşındaki doktor kazada yaşamını yitirdi
Feci kaza: 26 yaşındaki doktor kazada yaşamını yitirdi
Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
İstanbul Erkek Lisesi’nde akran zorbalığı! 11. sınıflar 9’uncuları darp etti iddiası
İstanbul Erkek Lisesi’nde akran zorbalığı! 11. sınıflar 9’uncuları darp etti iddiası

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle