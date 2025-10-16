Fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan ve Serik-Antalya D-400 kara yolunda çekildiği belirtilen görüntülerde, seyir halinde olan 112 Acil Sağlık ekibi, yoğun trafikte ilerlemekte zorlandı. Ancak sürücüler örnek bir davranış sergileyerek fermuar sistemiyle araçlarını sağ ve sol şeride çekerek ambulansa geçiş üstünlüğü sağladı.

Ambulans sürücüsünün ve ekip arkadaşlarının rahatça ilerlemesini sağlayan duyarlı davranış, ambulansta bulunan bir sağlık çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, araçların koordineli şekilde kenara çekildiği ve ambulansın yoluna devam ettiği görüldü. Yine görüntülerde bir kamyonetin kasasında uzanan bir vatandaşın da el sallayarak ambulansa geç işaretinde bulunduğu da yansıdı.

Sürücülerin bu örnek davranışını, sosyal medyada milyonlar izledi.