Feci kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden biri bebek, 5 kişinin kimlik bilgiler belirlendi. Araç sürücüsünün, annesiyle birlikte Adana’nın Kozan ilçesindeki kırsal mahalledeki evlerine giderken, yol üzerinde bulunan komşu mahalleye bırakmak üzere iki kadın ve bir çocuğu da aracına aldığı ortaya çıktı. Kaza, Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolu Kanlıdere mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Engin Eldaş (23) idaresindeki 38 D 0066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından cenazeler, araçtan alınarak bölgedeki ekipler tarafından yukarı çıkarıldı. Daha sonra cenazeler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada ölenlerin de kimlikleri belirlendi Hayatını kaybedenlerin sürücü Engin ile annesi Fatma Eldaş (42), Selvihan Balta ile anne Duygu Yılmaz ile bebeği Defne olduğu bildirildi. Öte yandan Yukarıkeçili Mahallesi'nde ikamet eden anne Fatma ile oğlu Engin'in, Kozan'da karşılaştıkları akrabalık bağları olan 2 kadın ile çocuklarını komşu mahalle Marankeçili'deki evlerine götürmek için araçlarına aldıkları ortaya çıktı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

