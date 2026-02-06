SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıSon dakika: Erzincan Kemah'ta 4.9'luk deprem!Son dakika: Erzincan Kemah'ta 4.9'luk deprem!Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 14:33 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 14:53 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Son dakika haberi! AFAD, Erzincan Kemah’ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.16'da meydana gelen depremin yerin 4.52 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.Bunlar da Var 08:10Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor | ÖZET İZLE 05.02.2026Perşembe 02:55GOL | Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor 05.02.2026Perşembe 01:28GOL | Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor 05.02.2026Perşembe 00:36Torbalı'da facia! Suyla dolan alt geçitte kalan sürücü öldü! 05.02.2026PerşembeCANLI YAYIN