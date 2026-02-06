PODCAST CANLI YAYIN
Son dakika: Erzincan Kemah'ta 4.9'luk deprem!

Son dakika: Erzincan Kemah'ta 4.9'luk deprem!

Son dakika haberi! AFAD, Erzincan Kemah’ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.16'da meydana gelen depremin yerin 4.52 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

Bunlar da Var

Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor | ÖZET İZLE
Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor | ÖZET İZLE
GOL | Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor
GOL | Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor
GOL | Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor
GOL | Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor
Torbalı'da facia! Suyla dolan alt geçitte kalan sürücü öldü!
Torbalı'da facia! Suyla dolan alt geçitte kalan sürücü öldü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle