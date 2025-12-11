PODCAST CANLI YAYIN
Esenyurt’ta bir şahıs polisten kaçtı havaya ateş açılarak durdurulmak istendi

Esenyurt’ta bir şahıs polisten kaçtı havaya ateş açılarak durdurulmak istendi

İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Boş arazide uzun süre kovalamaca yaşanırken, polisler havaya ateş ederek şahsı durdurmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre polisler şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Şahıs ise polisin "dur" ihtarı sonrasında koşarak kaçarken, uzun süre kovalamaca yaşandı. Boş arsada kaçan şahsı durdurmak isteyen polisler ise havaya ateş ederken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bunlar da Var

Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede!
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede!
Malatya'da kaza! Hafif ticari araç TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü!
Malatya'da kaza! Hafif ticari araç TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü!
Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü 6 yaralı
Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü 6 yaralı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle