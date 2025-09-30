Fatih'te tramvay yayaya çarptı: O anlar kamerada

Kaza, saat 13.30'da Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. Yoldan geçen bir yayaya tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.





Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yayanın bir anda yola atladığı ve onda gelen tramvayın ise duramadığı görülüyor. Kazanın olduğunu fark eden vatandaşlar yayanın yanına geliyor.



Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.