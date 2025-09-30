PODCAST CANLI YAYIN
Fatih'te tramvay yayaya çarptı: O anlar kamerada

Fatih'te tramvay yayaya çarptı: O anlar kamerada

Fatih Beyazıt'ta tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30'da Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. Yoldan geçen bir yayaya tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yayanın bir anda yola atladığı ve onda gelen tramvayın ise duramadığı görülüyor. Kazanın olduğunu fark eden vatandaşlar yayanın yanına geliyor.


Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Ergene kaza videosu: 3 ölü 9 yaralı! Çarpışma anı kamerada!
Ergene kaza videosu: 3 ölü 9 yaralı! Çarpışma anı kamerada!
GÜLLÜ'NÜN SON ANLARI - İZLE
GÜLLÜ'NÜN SON ANLARI - İZLE
Çekerek'te trafik kazası 1 ölü 3 yaralı
Çekerek'te trafik kazası 1 ölü 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle