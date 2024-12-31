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Eyüpsultan’da Tofaş İETT otobüsü ile kafa kafa böyle çarpıştı: 2 ölü
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Eyüpsultan'da Tofaş İETT otobüsü ile kafa kafa böyle çarpıştı: 2 ölü

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 22:43 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 22:43

Eyüpsultan'da İETT otobüsü ile Tofaş otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kaza, saat 19.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 ABA 980 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı yönde seyreden 34 KUZ 646 plakalı hafif ticari aracı sollayarak karşı şeride geçti. 28 ABA 980 plakalı araç, şerit değiştirdiği sırada karşı yönden gelen Erkan Ö. idaresindeki İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde bulunan Ceyda Ö. (22) ve Abdullah Semih A. (23) ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçta bulunan 2 kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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