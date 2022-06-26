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Evini ilaçlattı komşularını zehirledi! Bağcılar'da hareketli gece

Evini ilaçlattı komşularını zehirledi! Bağcılar'da hareketli gece
26.06.2022 08:56

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İstanbul Bağcılar'da bulunan bir binada yapılan ilaçlama çalışmasının ardından binada yaşayan 2'si çocuk 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşam Videoları

Bağcılar'da ilaçlama çalışması yapılan binada yaşayan 2'si çocuk 16 kişi ilaç nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Yenigün Mahallesi 589. Sokak'taki 6 katlı binadaki bir dairede ilaçlama çalışması yapıldı.

İlacın tüm binaya yayılmasının ardından binada yaşayan 2'si çocuk 16 kişi ilaçtan etkilendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlaçtan etkilenen 16 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri binada çalışma yaparken, hastaneye kaldırılan 16 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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