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Şakalaşıyormuş gibi yaptı arkadaşlarına kurşun yağdırdı

Şakalaşıyormuş gibi yaptı arkadaşlarına kurşun yağdırdı
26.06.2022 10:39

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Ortaköy'de şakalaşıyormuş gibi tartışan şahıs, 2 arkadaşını bacağından vurarak kaçtı. Yaralı gençler çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşam Videoları

Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu noktada şakalaşıyormuş gibi tartışan şahıs, 2 arkadaşını silahla bacağından vurarak yaraladı. Olay anı kameralara yansırken, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş Ortaköy'de geçtiğimiz günlerde saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, kumpircilerin bulunduğu bölgede Mehmet Emin Ö. (29) ve Harun E. (24) ile Rasim Orkun S. (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gençler polisin dikkatini çekmemek için şakalaşıyor gibi tartışmaya devam etti. Bir süre sonra bölgedeki diğer vatandaşların araya girmesiyle gençler ayrılırken, tartışmayı bırakan Mehmet Emin Ö. ve Harun E. olay yerine gelen diğer arkadaşlarına şakalaşır gibi tekme atmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan Rasim Orkun S., bölgeden uzaklaşan Mehmet Emin Ö. ve Harun E.'ye tabancayla birkaç el ateş ederek kaçmaya başladı. Silah seslerini duyan gençler sağa sola kaçışırken, Mehmet Emin Ö. ve Harun E. vurulup vurulmadıklarını anlamak için bacaklarını kontrol etti. Bacağından vurulan gençler, çevredeki vatandaşların yardımıyla Beyoğlu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gençlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



BEŞİKTAŞ POLİSİNİN YAKALADIĞI ŞAHIS TUTUKLANDI
Olay yerinde inceleme yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan Rasim Orkun S. ile yanında bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polis ekipleri, Rasim Orkun S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın emniyette 14 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyete götürülen saldırgan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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