Vatandaşlardan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yetkililer tarafından evde kalmaya davet ediliyor. Birçok vatandaş hastalıktan korunmak için evden çıkmazken; bu süreçte kitap okumak, film ve dizi izlemenin yanı sıra evde spor yaparak sağlığını ve formunu da korumak istiyor. Peki ama evde spor yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Evde hangi egzersizler yapılabilir? Egzersiz uzmanları Alican Kelptekin ve Ayşenur Aslıyüksek A Haber canlı yayınında evde yapılabilecek hareketleri uygulamalı olarak anlattı.
Evde hangi egzersizler yapılır? Evde spor yaparken nelere dikkat edilmeli? Uzman isimler canlı yayında anlattı | Video22.03.2020 10:02
- Evde hangi egzersizler yapılır? Evde spor yaparken nelere dikkat edilmeli? Uzman isimler canlı yayında anlattı | Video
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