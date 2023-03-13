Etiler’de lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı

Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi’nde bulunan lüks restoranda yemek yiyen bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada silahlar çekildi. Silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi, Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yemek yemek için geldikleri restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlar çekildi. Grupta bulunan bir kişi silahtan çıkan kurşunla yaralandı. İddiaya göre, saldırganlar yaraladıkları kişiyi yanlarına alarak otomobille kaçtılar.