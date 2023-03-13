Haberler Yaşam Videoları Etiler’de lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı

Etiler’de lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı

Etiler’de lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
13.03.2023 09:08

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:08
Trabzon Of'ta çıkan orman...
Yaşam 02:02
D-100’de lüks cip su kanalına...
Yaşam 02:35
Kuzenini kurşun yağmuruna...
Yaşam 04:02
Gümüşhaneli dağcılardan zorlu...
Yaşam 01:49
İki ayrı iş yerinde...
Yaşam 02:10
Tonlarca ağırlıktaki kayanın...
Yaşam 02:40
Ağır hasarlı cami minaresi...
Yaşam 02:21
8'inci kattan düştü ölmedi...
Yaşam 01:24
İnşaattan çaldıkları 110 bin...
Yaşam 01:56
İtfaiye ekipleri kurtarmıştı,...
Yaşam 01:04
Gökçeada ve Bozcaada’ya...
Yaşam 03:18
İnşaatta kullanılan vinç...

Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi’nde bulunan lüks restoranda yemek yiyen bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada silahlar çekildi. Silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi, Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yemek yemek için geldikleri restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlar çekildi. Grupta bulunan bir kişi silahtan çıkan kurşunla yaralandı. İddiaya göre, saldırganlar yaraladıkları kişiyi yanlarına alarak otomobille kaçtılar.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA