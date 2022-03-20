Eskişehirli öğrencilerden ‘Kendi enerjisini üreten elektrikli sandalye’ projesi

Eskişehir Çağfen Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi Kayra Kartoğlu, öğretmeniyle birlikte geliştirdiği ‘kendi enerjisini üreten elektrikli sandalye’ projesiyle TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması’nda fizik dalında finale kaldı. Eskişehirli 10’uncu sınıf öğrencisi Kayra Kartoğlu, fizik öğretmeninin danışmanlığında ‘kendi enerjisini üreten elektrikli sandalye’ projesini geliştirdi. Proje kapsamında bedensel engelli bireylerin kullandığı elektrikli sandalyelerin yolda kalmasını önlemeyi amaçlayan Kartoğlu ve öğretmeni Meryem Özmumcu, basınç ve hareketi elektrik enerjisine dönüştüren bir devre tasarladı. Kayra ve Meryem Öğretmen hazırladıkları projeyle TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması’na katıldı. Lise bünyesinde Eskişehir’i fizik dalında temsil eden tek okul olarak yarışmaya katılan Kartoğlu, finale kalmaya hak kazandı. Proje ise 14-17 Mart tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde sergilenmeye layık görüldü.