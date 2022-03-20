Haberler Yaşam Videoları Afyonkarahisar'da tır ve otomobil çarpıştı 1 çocuk 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tır ve otomobil çarpıştı 1 çocuk 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tır ve otomobil çarpıştı 1 çocuk 4 kişi yaralandı
20.03.2022 09:40

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:16
Polisi bile şaşırtan...
Yaşam 02:03
Alacak verecek kavgasında...
Yaşam 02:32
Tipi nedeniyle mahsur kalanlar...
Yaşam 01:04
4 katlı binanın çatısı alev...
Yaşam 01:27
Hurdaya dönen otomobilde...
Yaşam 01:28
İzmir Foça’da deniz çekilince...
Yaşam 06:22
Bolu Dağı Tüneli’nde feci...
Yaşam 02:45
Bolu Dağı Tüneli'nde...
Yaşam 00:40
İsrail polisi, Filistinli...
Yaşam 00:22
İstanbul'da kar yağdı, yollar...
Yaşam 00:10
Beşiktaş’ta kar kazası...
Yaşam 02:01
Adana’da yolcu otobüsü...

Afyonkarahisar’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Köyü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Okan N., idaresindeki 26 AER 920 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta Süleyman G. (66) idaresindeki 03 HP 295 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil sürüklenerek olay yerinden birkaç metre ilerdeki refüje girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile Süleyman G., ile aynı araçta bulunan Fadime G. (58), Khalilova G. (32) ve K.G. (3) isimli şahısları ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA