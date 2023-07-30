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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 10:37 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 10:43

Eskişehir’de iki araç çarpıştı: 1’i ağır 6 yaralı

Eskişehir’de iki aracın çarpışması sonucu 1’i ağır toplamda 6 kişi yaralanırken, jandarma kazayla ilgili işlem başlattı. Tepebaşı İlçesi Karagözler Mahallesi’nde gece saatlerinde Emir Aytaç Kayacan isimli şahsın kullandığı 26 VE 480 otomobil ile Kerem Sab'ın sürücüsü olduğu 26 RH 186 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1’i ağır toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak, şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Aydın’ın hayati tehlikesinin bulunulduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili adli işlemlere başlattı.

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