SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024, 12:27 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024, 12:35

Eskişehir'de çakmayla oynayan çocuk evi yaktı: 16 komşu zehirlendi

Eskişehir’de bir apartmanın 2’nci katında çakmakla oynayan çocuğun neden olduğu yangında, binada mahsur kalarak dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılan 16 kişi hastaneye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Selam Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 2'nci katında bulunan dairedeki çocuk, çakmak ile oynarken yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.
Apartmanın 2'nci katında çıkan yangın sonrası üst katlarda bulunan 3 dairede yaşayan vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı.

Hafif şekilde dumandan etkilenen 16 apartman sakini, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

SIRADAKİ VİDEO
‘Barbie-Es’ fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi
08.01.2024Pazartesi
Manisa'da vahşet! Komşusunun boğazını kestiler
08.01.2024Pazartesi
Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı! Yayalara çarpıp iş yerine böyle daldı: 5 yaralı
08.01.2024Pazartesi
İstanbul’da alkollü maganda dehşeti kamerada: Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı
08.01.2024Pazartesi
Esenyurt’ta minibüste şok eden görüntü: Anne ve çocuğu yerde yuvarlandı
08.01.2024Pazartesi
Bunlar da Var
MasterChef All Star’ın şampiyonu belli oldu! 02:02
MasterChef All Star'ın şampiyonu belli oldu!
08.01.2024Pazartesi
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum vatandaşlara çorba dağıttı: Bizi hep sokakta göreceksiniz! 04:22
"Bizi hep sokakta göreceksiniz!"
08.01.2024Pazartesi
İstanbulluların paraları delege borsasına! CHP’li Erkan Çakır’dan bomba itiraf! İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu bitirme oyunu: Talimat aldım 02:11
İstanbulluların paraları delege borsasına!
08.01.2024Pazartesi
ÖZEL | takvim.com.tr’nin Davinson Sanchez’e sorduğu ’sakatlık’ sorusu gündemde bomba etkisi yarattı! 10:32
ÖZEL | takvim.com.tr'nin Sanchez'e sorduğu soru gündem oldu!
08.01.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA