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Eskişehir merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Eskişehir merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
20.12.2021 16:52

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Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri şüphesiyle 4 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri Eskişehir, Mersin ile Kırklareli'nde belirlenen 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçları kapsamında Niyazi B., Muhammet İ., Ahmet D. ile Cumali E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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