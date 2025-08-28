PODCAST CANLI YAYIN

Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar

İstanbul Çekmeköy’de bir kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Meriç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kafede yemek yiyen Tuncay Meriç'e, içeri giren bir kişi silahla ateş açtı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Başından vurularak ağır yaralanan Meriç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

