Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar

Olay, saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kafede yemek yiyen Tuncay Meriç'e, içeri giren bir kişi silahla ateş açtı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Başından vurularak ağır yaralanan Meriç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.