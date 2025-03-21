Eşini 20 balta darbesi ile canice öldürmüştü: O katil yakalandı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 3 Nisan 2016 tarihinde meydana gelen korkunç olayda, Aydemir Gürbüz (59), ailevi sebeplerle tartıştığı eşi Gönül Gürbüz'ü (43) 20 balta darbesiyle öldürerek kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan 4 çocuk annesi Gönül Gürbüz, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından parçalanmış halde bulundu.
Uzun süredir firari olan Aydemir Gürbüz, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla saklandığı yerde yakalandı. Cinayet zanlısının 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen Aydemir Gürbüz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.