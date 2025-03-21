PODCAST CANLI YAYIN
Eşini 20 balta darbesi ile canice öldürmüştü: O katil yakalandı!
Haberler Yaşam Videoları

Eşini 20 balta darbesi ile canice öldürmüştü: O katil yakalandı!

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 17:47 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 17:47

Eşini 20 balta darbesiyle öldüren Aydemir Gürbüz, Kuşadası’nda jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 3 Nisan 2016 tarihinde meydana gelen korkunç olayda, Aydemir Gürbüz (59), ailevi sebeplerle tartıştığı eşi Gönül Gürbüz'ü (43) 20 balta darbesiyle öldürerek kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan 4 çocuk annesi Gönül Gürbüz, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından parçalanmış halde bulundu.

Uzun süredir firari olan Aydemir Gürbüz, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla saklandığı yerde yakalandı. Cinayet zanlısının 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Aydemir Gürbüz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SIRADAKİ VİDEO
Sakarya’da kira tartışması cinayetle sonuçlandı: 45 dakikada 4 saldırı! O anlar kamerada
21.03.2025Cuma
Bursa’da korkunç kaza! Freni boşalan otobüs otomobile ve direğe çarptı
21.03.2025Cuma
Sivas'ın soğuğu şaşırtmadı bahar ayında şelale dondu
21.03.2025Cuma
Mersin'de 22 yıl hapis cezasıyla aranan firari böyle yakalandı
21.03.2025Cuma
Eyüpsultan’da yol kenarındaki sürücüye çarparak kaçan sanık hakim karşısına çıktı
20.03.2025Perşembe
Bunlar da Var
İBB yolsuzluk soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı: İstanbulluların kişisel verileri ele geçirildi! 01:37
İBB yolsuzluk soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı!
21.03.2025Cuma
Saraçhane’de toplanan eylemcilerden Özel’e tepki: Özgür dışarı, halk içeri’’ 00:26
Saraçhane’de toplanan eylemcilerden Özel'e tepki
21.03.2025Cuma
Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrası maskeli provokatörler polise saldırdı | VİDEO 00:26
Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası maskeli provokatörler polise saldırdı
21.03.2025Cuma
CHP yandaşı Sözcü TV’den skandal yayın: Polise saldırıyı direniş diye sundu! 01:16
CHP yandaşı Sözcü TV’den skandal yayın
21.03.2025Cuma
CANLI YAYIN