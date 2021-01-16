Eşi ve 1,5 yaşındaki kızının üzerine kaynar su döktü

Konya'da otomobil tamircisi Ali A. (28) iddiaya göre sabah kahvaltı yapması için kendisini uyandıran 5 yıllık eşi Rukiye A. (23) ile 1.5 yaşındaki kızı Eylül'ü, üzerlerine sıcak su dökerek haşladı. Olayın ardından gözaltına alınan Ali A., adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi devam eden Rukiye A., '''Sen beni neden uyandırıyorsun. İlla uyandıracaksın değil mi?’ dedi. ‘Kahvaltı hazır bir daha hazırlayamam. Çocuk acıktı’ dedim. 'Ben sabaha kadar uyuyamadım beni rahatsız etme’ dedi bana. Biz çocuğumla kahvaltıya oturduktan sonra geldi. ‘Ne olursa olsun çocuğu alacağım sana da tekmeyi vuracağım’ dedi. Sonra kaynar suyu boynumdan aşağıya boşalttı'' dedi.