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Esenyurt’ta yol kavgasında mermiler havada uçuştu! O anlar kamerada

Esenyurt’ta yol kavgasında mermiler havada uçuştu! O anlar kamerada
08.09.2022 10:16

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Esenyurt’ta yol verme kavgasında sinirlenen şahıs, mermi yağdırdı. Araçtan inen şahsın 2 kişiyi vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gece Esenyurt Balıkyolu mahallesinde meydana geldi. Saat 01:00 sıralarında trafikte ilerleyen iki araç, birbirlerine yol vermeden ilerlemek istedi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıslardan biri, diğer tarafa küfür ederek yoluna devam etti. Bu duruma sinirlenen diğer araçtaki şahıs silahına davranarak, kovalamaya başladı. Silahı eline alan şahısın yanındaki arkadaşı engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kimliği belirlenemeyen şahıs, elindeki silahla defalarca ateş etti. Mermi yağmurunda iki kişi yaralandı.Yaşanan olay sonrası olaya karışan şahıs, kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan sıcak anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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