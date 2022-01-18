Esenyurt'ta İETT dehşeti! Karşıya geçmek isteyen kadına çarptı ağır yaraladı

Esenyurt'ta, yolun karşısına geçmek isteyen kadın, İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda saat 15.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan kadına 34 GA 8530 plakalı İETT otobüsü, çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise şoförü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.