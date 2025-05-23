Erzurum Pasinler’de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var!

Giriş Tarihi: 23.05.2025 18:14:17

Erzurum'da Pasinler yolu üzerinde faaliyet gösteren bir asfalt üretim tesisinde bugün şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, patlama saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinde yapılan ilk aramalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görgü tanıkları, patlamanın kilometrelerce uzaktan hissedildiğini belirtirken, tesis çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Patlamanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.