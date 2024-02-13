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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024, 17:10 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024, 17:13

Erzincan’da altın madeninde toprak kayması! İşte madenin havadan görüntüsü

Son dakika haberi! Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Vali Hamza Aydoğdu, toprak kaymasının madende değil toprakların istiflendiği alandan gerçekleştiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan sayım sonrası 9 işçinin eksik olduğunu açıkladı. Bölgede 400 kişi arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

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VİDEO İZLE | Erzincan’da altın madeninde toprak kayması! O anlar saniye saniye kamerada
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