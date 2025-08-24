PODCAST CANLI YAYIN

Erzincan-Erzurum yolunda traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Erzincan-Erzurum kara yolunda traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

ERZİNCAN-ERZURUM YOLUNDA KAZA: 2 YARALI
Erzincan-Erzurum kara yolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

BAYIRBAĞ MEVKİİNDE ÇARPIŞTILAR
Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolu Bayırbağ mevkiinde meydana geldi. F.D. yönetimindeki 34 CEB 474 plakalı otomobil ile E.A. idaresindeki kasalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada otomobil sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Konya Doğanhisar’da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Konya Doğanhisar’da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
İzmir Torbalı’da polise saldırı anı kamerada: 2 tutuklama
İzmir Torbalı’da polise saldırı anı kamerada: 2 tutuklama
Çin’de köprü inşaatında facia kamerada: 12 işçi öldü! 4 işçi kayıp
Çin’de köprü inşaatında facia kamerada: 12 işçi öldü! 4 işçi kayıp
Antalya'da pastanede dehşet! Oda başkanı iki kişiyi öldürüp intihar etti
Antalya'da pastanede dehşet! Oda başkanı iki kişiyi öldürüp intihar etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle