Erzincan-Erzurum yolunda traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ERZİNCAN-ERZURUM YOLUNDA KAZA: 2 YARALI

Erzincan-Erzurum kara yolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

BAYIRBAĞ MEVKİİNDE ÇARPIŞTILAR

Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolu Bayırbağ mevkiinde meydana geldi. F.D. yönetimindeki 34 CEB 474 plakalı otomobil ile E.A. idaresindeki kasalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobil sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.