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Elbistan'da çalınan otomobil, 2 gün sonra Kahramanmaraş'ta bulundu

Elbistan'da çalınan otomobil, 2 gün sonra Kahramanmaraş'ta bulundu
21.02.2022 15:10

OTOMATİK OYNAT

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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir esnafın işyerinin önüne park ettiği otomobil, çalındıktan 2 gün sonra il merkezinde bulundu. Otomobilin çalınma anı da güvenlik kamerasına yansıdı. İlçeye bağlı Kümbet Mahallesi’nde esnaflık yapan A.D., otomobilini işyerinin önüne park etti. Bir süre olay yerine gelen kimliği belirsiz kişi, kendi aracı gibi bindiği otomobili çalıştırarak bölgeden uzaklaştı. Aracını park ettiği yerde göremeyen A.D., durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasını izleyen polis ekipleri, plaka takip sisteminden yaptıkları kontrollerde aracın il merkezine giriş yaptığını tespit etti. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan organizeli çalışma sonucunda çalınan otomobil, plakaları sökülmüş vaziyette sanayi sitesinde bulundu.

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