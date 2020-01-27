Haberler Video Elazığ'daki 6,8'lik depremin yaşattığı panik anı kamerada |Video Son Dakika Deprem Videoları
Elazığ'daki 6,8'lik depremin yaşattığı panik anı kamerada |Video Son Dakika Deprem Videoları

Elazığ'daki 6,8'lik depremin yaşattığı panik anı kamerada |Video Son Dakika Deprem Videoları

27.01.2020 17:05

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki depremde vatandaşların yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Merkeze bağlı İcadiye mahallesi Hürriyet caddesinde deprem paniğini kamera böyle kaydetti. İşte anbean vatandaşların yaşadığı korku dolu o anlar...


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