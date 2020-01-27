Köprüdeki intihar anı kamerada! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti. İntihar eden kişinin cansız bedeni sahile çıkartıldı. Köprüdeki intihar olayı ise o sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. İşte intihar eden kişinin kendini köprüden boşluğa bıraktığı anlar...
Köprüdeki intihar anı kamerada! Atlama anı böyle görüntülendi27.01.2020 15:37
- Köprüdeki intihar anı kamerada! Atlama anı böyle görüntülendi
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