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Köprüdeki intihar anı kamerada! Atlama anı böyle görüntülendi

Köprüdeki intihar anı kamerada! Atlama anı böyle görüntülendi

27.01.2020 15:37

Köprüdeki intihar anı kamerada! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti. İntihar eden kişinin cansız bedeni sahile çıkartıldı. Köprüdeki intihar olayı ise o sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. İşte intihar eden kişinin kendini köprüden boşluğa bıraktığı anlar...


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